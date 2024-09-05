İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi (Güngören, Kağıthane, Silivri, Zeytinburnu...) Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu. 5 Eylül tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Zeytinburnu ilçelerine elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrik kesintisi programı BEDAŞ tarafından duyuruldu. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Zeytinburnu ilçelerine elektrik verilemeyecek.