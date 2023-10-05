İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 5 Ekim Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. Planlı su kesintisi programına göre, 14 İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 5 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, planlı kesinti programını araştırıyor. İşte planlıı kesinti programının ayrıntıları...