İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ kesinti programı)
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) programına göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 ilçeye elektrik verilemeyecek. BBağcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenler ve daha birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Temmuz BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 8 Temmuz elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 15 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Bağcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ilçelerine elektrik verilemeyecek.