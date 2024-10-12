İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 1

BEDAŞ, 12 Ekim tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları:

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İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 2
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 3
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 4
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 5
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 6
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 7
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 8
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 9
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 10
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 11
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 12
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 13
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 14
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 15
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 16
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 17
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 18
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 19
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ programı - 20
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