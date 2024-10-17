İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (18 Ekim BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve daha birçok ilçede 18 Ekim Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
18 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 18 Ekim elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;