İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (22 Kasım BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Fatih, Güngören ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
22 KASIM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 22 Kasım elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 17 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;