İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (4 Mayıs tarihli BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 17 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt ve daha birçok ilçede yarın planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Mayıs 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
4 MAYIS BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 4 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;