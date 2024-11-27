İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 27 Kasım elektrik kesintisi programı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ, 27 Kasım elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 17 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerindeki kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını inceliyor.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;