İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ kesinti programı)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 13 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.



Programa göre, Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.

13 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI