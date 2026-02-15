İstanbul'un 18 ilçesi yarın karanlıkta kalacak: Birçok ilçede 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak (16 Şubat BEDAŞ kesinti programı)

İstanbul'un Avrupa yakasında enerji altyapısını güçlendirmek ve olası büyük arızaların önüne geçmek için bakım ve yatırım çalışması yapacak olan BEDAŞ, 16 Şubat tarihli elektrik kesintisi planını duyurdu. Yarın haftanın ilk iş gününde İstanbul'un tam 18 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı mahallelerde kesintiler bu gece yarısından itibaren başlayacak ve kesinti süresi tam 8 saati bulacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi programı.