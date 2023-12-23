İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (23 Aralık BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
23 ARALIK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEDAŞ, 23 Aralık elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 18 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;