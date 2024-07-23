İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (24 Temmuz BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Esenyurt ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 24 Temmuz BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
24 TEMMUZ BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 24 Temmuz tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;