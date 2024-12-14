İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ, 14 Aralık elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 18 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu'nun bazı mahallerine su verilemecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, BEDAŞ programının ayrıntılarını inceliyor.
BEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları;