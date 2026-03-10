İstanbul'un 18 ilçesinde planlı elektrik kesintisi: Birçok ilçede 8 saat elektrik olmayacak (11 Mart BEDAŞ kesinti programı)
10.03.2026 13:34
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un Avrupa yakasında enerji altyapısını güçlendirmek ve olası büyük arızaların önüne geçmek için bakım ve yatırım çalışması yapacak olan BEDAŞ, 11 Mart tarihli elektrik kesintisi planını duyurdu. Yarın haftanın ikinci iş gününde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan tam 18 ilçe de planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı mahallelerde kesinti süresi tam 8 saati bulacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Mart BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
Anadolu Ajansı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 18 ilçenin belirli mahalle ve sokaklarına enerji verilemeyecek. Birçok ilçe ve mahallede yaşanacak olan kesinti nedeniyle 8 saate yakın elektrikler olmayacak.
İşte 11 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı:
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı