İstanbul'un 18 ilçesinde planlı elektrik kesintisi: Birçok ilçede 8 saat elektrik olmayacak (11 Mart BEDAŞ kesinti programı)

İstanbul'un Avrupa yakasında enerji altyapısını güçlendirmek ve olası büyük arızaların önüne geçmek için bakım ve yatırım çalışması yapacak olan BEDAŞ, 11 Mart tarihli elektrik kesintisi planını duyurdu. Yarın haftanın ikinci iş gününde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan tam 18 ilçe de planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı mahallelerde kesinti süresi tam 8 saati bulacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Mart BEDAŞ elektrik kesintisi programı.