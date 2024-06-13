İstanbul'un 18 ilçesinde (Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu...) elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler paylaşıldı. Yayımlanan planlı kesinti programına göre, bugün Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu ve daha birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 13 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı.
Günlük kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinde belirlik aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacak.
13 HAZİRAN TARİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI