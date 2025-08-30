İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Eylül BEDAŞ kesinti programı
İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi 1 Eylül 2025 günü planlı elektrik kesintilerinin ayrıntılarını merak ediyor. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), şehir genelinde bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 19 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti programı kapsamında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Beşiktaş, Kağıthane gibi birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Eylül tarihli BEDAŞ kesinti programı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 1 Eylül tarihli elektrik kesintisi programını duyurdu. Programa göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih gibi birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtilerek vatandaşların önlem alması istendi.
İşte 1 Eylül tarihli elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;