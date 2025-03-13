İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (13 Mart planlı kesinti programı)
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından sosyal medyada yapılan duyuruyla birlikte, planlı kesinti programı paylaşıldı. Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir ve daha birçok ilçede yer alan bazı mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Başakşehir'de yer alan bazı mahallelerde elektrik kesintisi 8 saate kadar sürecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Mart BEDAŞ planlı kesinti programı.
13 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 13 Mart planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;