İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Haziran BEDAŞ kesinti listesi
İstanbul’da 27 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 19 ilçede gün içinde çeşitli saat aralıklarında enerji verilemeyeceğini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe BEDAŞ kesinti listesi.
BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, 27 Haziran 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde elektrikler aşamalı olarak kesilecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi saat 09.00’da başlayacak ve akşam 17.00’ye kadar sürecek. Vatandaşların mağdur olmamaları adına önceden önlem almaları önemle tavsiye ediliyor.