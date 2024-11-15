İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 16 Kasım kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları...
BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım) A.Ş 16 Kasım elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, BEDAŞ programının ayrıntılarını inceliyor.
15 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI