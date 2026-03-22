İstanbul'un 19 ilçesinde yarın elektrikler olmayacak: 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak (23 Mart BEDAŞ kesinti programı)

İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar bu gece yarısından itibaren elektrik kesintileri yaşamaya başlayacak ve yarın güne geniş kapsamlı bir elektrik kesintisiyle uyanacak. BEDAŞ, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki tam 19 ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. 19 ilçede bulunan birçok mahallede elektrik kesintileri 9 saate kadar sürecek. Bazı mahallelerde kesintiler bu geceden itibaren başlayacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Mart BEDAŞ elektrik kesintisi programı.