İstanbul'un 2 ilçesinde 12 saat su kesintisi yaşanacak (7 Ocak İSKİ su kesintisi programı)

İstanbul'da yaşayan ve oturdukları ilçelerde su kesintilerini maruz kalan vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi programını araştırıyor. İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, 7 Ocak Çarşamba günü 2 ilçede 12 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?