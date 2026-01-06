İstanbul'un 2 ilçesinde 12 saat su kesintisi yaşanacak (7 Ocak İSKİ su kesintisi programı)
06.01.2026 15:25
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da yaşayan ve oturdukları ilçelerde su kesintilerini maruz kalan vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi programını araştırıyor. İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, 7 Ocak Çarşamba günü 2 ilçede 12 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Fatih ve Zeytinburnu'ndaki bazı mahallelere 12 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Küçük Çamlıca-Salacak isale hattının Salacak mevkisindeki arıza için onarım çalışması yapılacak.
BU MAHALLELERE 12 SAAT SU VERİLEMEYECEK
Çalışmalar kapsamında, yarın saat 10.00-22.00 arasında Fatih'te Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Molla Gürani, Mevlanakapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
Zeytinburnu'nda da aynı saatler arasında Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam ve Merkez Efendi mahallelerine su verilmeyecek.