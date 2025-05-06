İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 20 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy gibi birçok elektrik verilemeyecek.
BEDAŞ, 6 Mayıs tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 20 ilçesinde bugün elektirik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerine elektrik verilemeyecek.
6 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI