İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 2 Aralık kesinti programını paylaştı
BEDAŞ 2 Aralık tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre, aralarında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece'nin de bulunduğu birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 20 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre,Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etlilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını araştırıyor:
2 ARALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI