İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün boyunca elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece ve Kağıthane gibi birçok ilçede yer alan bazı mahallelere planlı onarım ve bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. Bahçelievler'de bulunan bazı mahallelerde ise 10 saat boyunca elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Temmuz BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
25 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İstanbul'da 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde 10 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak.