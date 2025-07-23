İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün boyunca elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece ve Kağıthane gibi birçok ilçede yer alan bazı mahallelere planlı onarım ve bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. Bahçelievler'de bulunan bazı mahallelerde ise 10 saat boyunca elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Temmuz BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.

İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 1

25 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İstanbul'da 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde 10 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 2

10 SAAT SÜRECEK

BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan elektrik kesintisi 24-25 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Bahçelievler'de bulunan Hürriyet Mahallesi ve Süphan Sokak civarında 10 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler;

İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 3
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 4
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 5
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 6
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 7
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 8
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 9
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 10
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 11
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 12
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 13
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 14
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 15
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 16
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 17
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 18
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 19
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 20
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 21
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 22
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 23
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 24
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 25
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 26
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 27
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 28
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 29
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 30
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 31
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 32
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 33
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 34
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 35
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 36
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 37
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 38
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 39
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 40
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 41
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 42
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 43
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 44
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 45
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 46
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 47
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 48
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 49
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 50
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 51
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 52
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 53
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 54
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 55
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 56
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 57
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 58
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 59
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 60
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 61
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 62
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 63
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 64
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 65
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 66
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 67
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 68
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 69
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 70
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 71
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 72
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 73
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 74
İstanbul'un 21 ilçesinde 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saat sürecek (25 Temmuz elektrik kesintisi listesi) - 75
DAHA FAZLA GÖSTER