İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak: Birçok ilçede 8-9 saat sürecek (28 Temmuz elektrik kesintisi listesi)

28 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İstanbul'da 28 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde 8-9 saate varan elektrik kesintileri olması bekleniyor.