İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek (16 Temmuz elektrik kesintisi listesi)
BEDAŞ tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri ve birçok ilçede yer alan bazı mahalleler nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Temmuz BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
16 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İstanbul'da 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde 9 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak.