İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek (16 Temmuz elektrik kesintisi listesi)

16 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İstanbul'da 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde 9 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak.