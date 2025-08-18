İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ programı paylaştı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 18 Ağustos tarihli elektrik kesintisi programını duyurdu. Programa göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerine elektrik verilemeyecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtilerek vatandaşların önlem alması istendi.





18 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI