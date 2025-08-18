İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: BEDAŞ programı paylaştı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 18 Ağustos tarihli elektrik kesintisi programını duyurdu. Programa göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerine elektrik verilemeyecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtilerek vatandaşların önlem alması istendi.