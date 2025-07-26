İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: Birçok ilçede 8-9 saat sürecek (28 Temmuz elektrik kesintisi listesi)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 21 ilçesinde 28 Temmuz tarihli kesinti programına göre elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer ve Esenyurt gibi birçok ilçede yer alan bazı mahallelere planlı onarım ve bakım çalışması nedeniyle 8-9 saat boyunca elektrik verilemeyecek. Sultangazi, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'daki bazı mahallelerde ise kesinti 9 saat boyunca sürecek ve bu süre zarfında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
28 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İstanbul'da 28 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde 8-9 saate varan elektrik kesintileri olması bekleniyor.