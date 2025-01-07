İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (9 Ocak BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa ve daha birçok ilçede bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
9 OCAK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 9 Ocak elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;