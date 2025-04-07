İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 9 saat sürecek (7 Nisan BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde bugün elektrik kesintisi 9 saate kadar sürerken bazı ilçelerde de 8 saatlik kesintiler yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Nisan tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
7 NİSAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEDAŞ, 7 Nisan tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektirik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı Şişli ve Sarıyer'deki bazı mahallelerde kesinti 9 saate kadar sürerken birçok ilçede ise kesinti 8 saat kadar sürecek.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;