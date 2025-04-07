İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 9 saat sürecek (7 Nisan BEDAŞ kesinti programı)

7 NİSAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ, 7 Nisan tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektirik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı Şişli ve Sarıyer'deki bazı mahallelerde kesinti 9 saate kadar sürerken birçok ilçede ise kesinti 8 saat kadar sürecek.



İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;