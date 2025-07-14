İstanbul'un 21 ilçesinde su kesintisi: 9 saat sürecek (16 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 21 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri ve birçok ilçede yer alan bazı mahalleler nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 16 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.
16 TEMMUZ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İstanbul'da 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde 9 saate varan su kesintileri uygulanacak.