İstanbul'un 21 ilçesinde (Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu...) elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 21 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi 9 saate kadar sürerken bazı ilçelerde de 8 saatlik kesintiler yaşanacak. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ, 17 Nisan tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektirik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
17 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI