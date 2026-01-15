İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi, 9 saat sürecek (16 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi)

Sultangazi, Şişli, Sarıyer ve Eyüpsultan gibi ilçelerde yarın sabahın erken saatleri itibarıyla elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8-9 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İşte 16 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;