İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi, 9 saat sürecek (16 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi)
15.01.2026 16:33
Birkan Erol
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan ve ikamet ettikleri ilçelerde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, 16 Ocak 2026 Perşembe günü elektrik kesintileriyle karşı karşıya gelecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 16 Ocak tarihli planlı bakım, kesinti, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Birçok ilçe ve mahalleye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek. İşte 16 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
iStockPhoto
Sultangazi, Şişli, Sarıyer ve Eyüpsultan gibi ilçelerde yarın sabahın erken saatleri itibarıyla elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8-9 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 16 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum