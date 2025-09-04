İstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek (4 Eylül 2025 BEDAŞ kesinti programı)
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 4 Eylül 2025 Perşembe günü planlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan güncel programda, kentin 22 ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 9 saate kadar sürebilecek elektrik kesintileri yapılacağı açıklandı. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
4 Eylül 2025 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 22 ilçede planlı kesinti uygulanacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Bayrampaşa, Fatih, Zeytinburnu, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca ve Sultangazi yer alıyor.
İşte kesinti programı;