İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (2 Ağustos BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
2 AĞUSTOS BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 2 Ağustos elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 22 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;