İstanbul'un 22 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak: Elektrikler ne zaman gelecek? (10 Mart BEDAŞ planlı kesinti programı)
İstanbul'un 22 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Arnavutköy, Eyüpsultan, Fatih ve daha birçok ilçede yarın planlı kesinti programına göre elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 10 Mart tarihinde İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. İşte 10 Mart tarihli BEDAŞ planlı kesinti programı.