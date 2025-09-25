İstanbul’un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek (26 Eylül 2025 BEDAŞ kesinti programı)
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 26 Eylül 2025 Cuma günü elektrik kesintileriyle karşı karşıya gelecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Eylül 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane gibi ilçelerde elektrik kesintileri 10 saat sürecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
26 Eylül 2025 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 23 ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Avrupa yakasında bulunan birçok semtin kalabalık mahalleleri de yer alıyor. Kesinti nedeniyle 3 ilçede ise elektrikler 10 saat sonra gelecek.
