İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi (BEDAŞ 8 Eylül planlı kesinti programı)

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), elektrik kesintilerinin bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında yapıldığını açıkladı. Her ilçede kesinti saatleri farklılık gösterirken, bazı bölgelerde elektrikler sabah saatlerinden itibaren kesilecek ve öğleden sonra tekrar verilecek. Bazı mahallelerde ise kesinti akşam saatlerine kadar sürebilecek.



Programa gmre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerine elektrik verilemeyecek. Kesintiden etkilenen bölgelerde çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji yeniden sağlanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Eylül 2025 tarihi BEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları...





8 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI