İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

7 Ekim 2025 tarihli BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 23 ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak. Programa göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler gibi birçok İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını araştırıyor.

7 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI