İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 7 Ekim Salı günü birçok ilçede meydana gelecek elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 7 Ekim 2025 Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
7 Ekim 2025 tarihli BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 23 ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak. Programa göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler gibi birçok İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını araştırıyor.