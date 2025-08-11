İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ağustos BEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), elektrik kesintilerinin bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında yapıldığını açıkladı. Her ilçede kesinti saatleri farklılık gösterirken, bazı bölgelerde elektrikler sabah saatlerinden itibaren kesilecek ve öğleden sonra tekrar verilecek. Bazı mahallelerde ise kesinti akşam saatlerine kadar sürebilecek.



İşte, 12 Ağustos 2025 tarihli BEDAŞ kesinti programına göre elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şunlar: