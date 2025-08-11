İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ağustos BEDAŞ kesinti programı
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar 12 Ağustos 2025’te geniş kapsamlı bir elektrik kesintisiyle karşılaşacak. BEDAŞ’ın resmi kesinti programına göre toplam 23 ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrikler belirli saatlerde verilemeyecek. Kesintiden etkilenen bölgelerde çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji yeniden sağlanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos tarihi BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), elektrik kesintilerinin bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında yapıldığını açıkladı. Her ilçede kesinti saatleri farklılık gösterirken, bazı bölgelerde elektrikler sabah saatlerinden itibaren kesilecek ve öğleden sonra tekrar verilecek. Bazı mahallelerde ise kesinti akşam saatlerine kadar sürebilecek.
İşte, 12 Ağustos 2025 tarihli BEDAŞ kesinti programına göre elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şunlar: