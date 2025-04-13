İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 9 saat sürecek (14 Nisan BEDAŞ kesinti programı)

14 NİSAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ, 14 Nisan tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 23 ilçesinde bugün elektirik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı Başakşehir'deki bazı mahallelerde kesinti 9 saate kadar sürerken birçok ilçede ise kesinti 8 saat kadar elektrik kesintisi meydana gelecek.



İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;