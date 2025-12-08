İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saate kadar sürecek (8 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi)

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan ve oturdukları ilçelerde elektrik kesintileri yaşayan vatandaşlar, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü tarihli elektrik kesintisi programını sorguluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede kesinti 10 saate kadar sürerken birçok ilçede ise 8-9 saat boyunca kesintiler yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 8 Aralık BEDAŞ su kesintisi programı.