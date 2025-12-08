İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 10 saate kadar sürecek (8 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi)
08.12.2025 09:02
Son Güncelleme: 08.12.2025 09:02
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan ve oturdukları ilçelerde elektrik kesintileri yaşayan vatandaşlar, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü tarihli elektrik kesintisi programını sorguluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede kesinti 10 saate kadar sürerken birçok ilçede ise 8-9 saat boyunca kesintiler yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 8 Aralık BEDAŞ su kesintisi programı.
iStockPhoto
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 8 Aralık tarihli elektrik kesintisi programını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birçok ilçede uygulanacak olan bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle Başakşehir'de 10 saat elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Çalışmalar kapsamında toplam 25 ilçenin 23'ünde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 8 Aralık 2025 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı;
