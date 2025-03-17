İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek: Elektrikler ne zaman gelecek? (17 Mart BEDAŞ kesinti programı)

17 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ, 17 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 24 ilçesinde bugün elektirik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı Esenyurt'taki bazı mahallelerde kesinti 8 saate kadar sürerken birçok ilçede ise kesinti 7 saat kadar sürecek.



İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;