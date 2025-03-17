İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek: Elektrikler ne zaman gelecek? (17 Mart BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 24 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde bulunan mahallelerde elektrik kesintisi 8 saate kadar sürerken bazı ilçelerde de 7 saatlik kesintiler yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Mart tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
17 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEDAŞ, 17 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 24 ilçesinde bugün elektirik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı Esenyurt'taki bazı mahallelerde kesinti 8 saate kadar sürerken birçok ilçede ise kesinti 7 saat kadar sürecek.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;