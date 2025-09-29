İstanbul’un 24 ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı ilçelerde 9 saat sürecek (30 Eylül 2025 BEDAŞ kesinti programı)
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 30 Eylül 2025 Salı günü birçok ilçede meydana gelecek elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 30 Eylül 2025 Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 24 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Zeytinburnu, Silivri, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Bağcılar, Bakırköy ve Beşiktaş gibi birçok ilçede elektrik kesintileri 9 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte elektrik kesintisi yaşanacak 24 ilçe ve saat bilgisi.
30 Eylül 2025 tarihli BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 24 ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak. Avrupa yakasında bulunan toplam 25 ilçenin 24'ünde elektrik kesintisi meydana gelecek. Kesinti nedeniyle ise bazı ilçelerde elektrikler 9 saat sonra gelecek.
BEDAŞ PLANLI KESİNTİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
İşte kesinti programı;