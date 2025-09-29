İstanbul’un 24 ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı ilçelerde 9 saat sürecek (30 Eylül 2025 BEDAŞ kesinti programı)

30 Eylül 2025 tarihli BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 24 ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak. Avrupa yakasında bulunan toplam 25 ilçenin 24'ünde elektrik kesintisi meydana gelecek. Kesinti nedeniyle ise bazı ilçelerde elektrikler 9 saat sonra gelecek.



BEDAŞ PLANLI KESİNTİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN



İşte kesinti programı;