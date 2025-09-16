İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi (Elektrikler ne zaman gelecek?)

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar 16 Eylül 2025’te geniş kapsamlı bir elektrik kesintisiyle karşılaşacak. BEDAŞ’ın resmi kesinti programına göre toplam 24 ilçede (Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi, Zeytinburnu) planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrikler belirli saatlerde verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintilerin nedeni bakım-onarım ve arıza çalışmaları. Yetkililer, kesintilerin planlı şekilde yürütüldüğünü, bazı bölgelerde ise ani arızalardan dolayı elektrik verilemediğini bildirdi.

16 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI AYRINTILARI