İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı)
İstanbul’da Avrupa Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar güncel elektrik kesintisi programını merak ediyor. BEDAŞ, 13 Mayıs 2025 Pazartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un 24 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde kesintilerin süresi 8 saate kadar çıkacak. Kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar ile saat aralıkları ayrıntılı şekilde açıklandı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Mayıs tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, 13 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde elektrikler aşamalı olarak kesilecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi saat 09.00’da başlayacak ve akşam 17.00’ye kadar sürecek. Vatandaşların mağdur olmamaları adına önceden önlem almaları önemle tavsiye ediliyor.