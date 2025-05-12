İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı)

İstanbul’da Avrupa Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar güncel elektrik kesintisi programını merak ediyor. BEDAŞ, 13 Mayıs 2025 Pazartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un 24 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde kesintilerin süresi 8 saate kadar çıkacak. Kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar ile saat aralıkları ayrıntılı şekilde açıklandı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Mayıs tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 1

BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, 13 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde elektrikler aşamalı olarak kesilecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi saat 09.00’da başlayacak ve akşam 17.00’ye kadar sürecek. Vatandaşların mağdur olmamaları adına önceden önlem almaları önemle tavsiye ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 2

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

13 Mayıs Salı günü elektrik kesintisinin yaşanacağı başlıca ilçeler şu şekilde sıralandı:

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Şişli

Zeytinburnu

Arnavutköy

Her ilçedeki kesinti saatleri ve etkilenecek mahalle listelerine BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

İşte kesintinin yaşanacağı illerin saat bilgileri;

İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 3
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 4
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 5
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 6
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 7
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 8
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 9
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 10
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 11
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 12
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 13
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 14
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 15
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 16
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 17
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 18
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 19
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 20
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 21
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 22
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 23
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 24
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 25
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 26
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 27
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 28
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 29
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 30
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 31
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 32
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 33
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 34
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 35
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 36
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 37
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 38
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 39
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 40
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 41
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 42
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 43
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 44
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 45
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 46
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 47
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 48
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 49
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 50
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 51
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 52
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 53
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 54
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 55
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 56
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 57
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 58
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 59
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 60
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 61
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 62
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 63
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 64
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 65
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 66
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 67
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 68
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 69
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 70
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 71
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 72
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 73
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 74
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 75
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 76
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 77
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 78
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 79
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 80
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı) - 81

ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede elektrik kesintisinin olup olmadığını öğrenmek için BEDAŞ Kesinti Sorgulama Sistemi üzerinden güncel verilere ulaşabilir. Ayrıca BEDAŞ mobil uygulaması ile anlık bildirim almak da mümkün.

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