İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: 8 saat sürecek (13 Mayıs BEDAŞ Elektrik Kesintisi Programı)

BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, 13 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde elektrikler aşamalı olarak kesilecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi saat 09.00’da başlayacak ve akşam 17.00’ye kadar sürecek. Vatandaşların mağdur olmamaları adına önceden önlem almaları önemle tavsiye ediliyor.