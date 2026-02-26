İstanbul'un 24 ilçesinde yarın elektrikler olmayacak: Birçok ilçede 6 saat elektrik kesintisi yaşanacak (27 Şubat BEDAŞ kesinti programı)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 24 ilçenin belirli mahalle ve sokaklarına enerji verilemeyecek. Birçok ilçe ve mahallede yaşanacak olan kesinti nedeniyle 6 saate yakın elektrikler olmayacak.

İşte 27 Şubat tarihli BEDAŞ kesinti programı: