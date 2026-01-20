İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi: Sabah saatlerinde başlayacak, 9 saat sürecek (20 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi)
20.01.2026 09:58
Son Güncelleme: 20.01.2026 10:04
Birkan Erol
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan ve ikamet ettikleri ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ üzerinden güncel kesin programını sorguluyor. Birçok ilçede vatandaşlar 20 Ocak 2026 Salı günü elektrik kesintileriyle karşı karşıya gelecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 20 Ocak tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin tamamında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. 3 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemezken, birçok ilçede ise 8 saate varan kesintiler meydana gelecek.
iStockPhoto
Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi gibi ilçelerde bugün sabahın erken saatleri itibarıyla 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde ise başlayacak olan kesintiler 8 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 20 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;
