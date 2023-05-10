İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 3 saat su kesintisi yaşanacak (10 Mayıs İSKİ planlı su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Fatih ilçesinde yer alan Haseki Sultan Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 3 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 10.22'de kesilen suyun öğlen saat 13.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 10 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi.
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