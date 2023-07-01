İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 4 saat su kesintisi yaşanacak (1 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kağıthane ilçesinde yer alan Merkez Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 4 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 12.09'da kesilen suyun akşam üstü saat 16.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.
İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 1 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.